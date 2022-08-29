"Azimut Парк Отель Лоо 4* откроется на территории многофункционального комплекса Loo Resort & Spa в 2023 году. Инвестором проекта выступает ООО "РостИнвестСтрой". Появление нового отеля создаст около 80 рабочих мест для локальных специалистов", — сообщили в компании.

Многофункциональный комплекс Loo Resort & Spa расположен на территории 9 га в реликтовом массиве причерноморского леса в окружении Кавказских гор и Черного моря. Помимо будущего отеля на 138 номеров в Loo Resort & Spa расположены жилые корпуса апартаментов, комплекс гидросооружений с открытым и закрытым бассейнами, Spa и комплекс бань от Wellness&Spa.

Фото: Azimut Hotels

К услугам гостей в составе курорта также будут работать ресторан и бар, конференц-залы для бизнес-мероприятий, детская зона, теннисный корт, площадка для тренировок и амфитеатр. Расстояние от комплекса до пляжа составляет около 600 метров.

В компании уточнили, что отели под суббрендом Azimut Парк подходят как для семейного отдыха, так и для корпоративных мероприятий.

"Около 20% от всего номерного фонда Azimut Hotels приходится на Краснодарский край, который уже многие годы является любимым регионом россиян для пляжного отдыха и не только. Присоединение к сети объекта в Сочи отвечает нашей стратегии по расширению присутствия в таком важном туристическом регионе. Azimut Парк Отель Лоо предложит возможность совмещать рабочие мероприятия с активным отдыхом и восстановлением сил", — сообщил генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский, слова которого привели в пресс-службе.

Azimu Hotels – крупнейшая российская гостиничная сеть, созданная в 2006 году. На сегодняшний день в управлении компании более 60 отелей и санаториев с общим фондом свыше 10 тыс. номеров в 50 городах России и Европы.