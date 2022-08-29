По словам собеседников издания, авиакомпания должна выплатить соответствующую сумму за разрыв долгосрочных соглашений с аэропортом "Внуково" и хэндлинговой компанией UTG. Контракты заключались до декабря 2023 г. и предусматривали скидки на наземное и техническое обслуживание, которые теперь предстоит вернуть. Другой источник газеты утверждает, что сумма в 2 млрд руб. не финальная, и стороны ищут компромисс.

Представитель "Победы" на прошлой неделе сообщала журналистам, что авиакомпания с ноября будет летать из "Шереметьево" в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград и Минеральные Воды. В ближайшем зимнем расписании эти рейсы будут обслуживаться в терминале В, уточняла она.

Из "Внуково", где компания базируется сейчас, полеты будут выполняться в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу.

Сейчас "Шереметьево" является базовым аэропортом для "Аэрофлота", "Внуково" — для "Победы". При этом до мая этого года часть рейсов "Победа" выполняла из "Шереметьево" по код-шеринговому соглашению с "материнской" компанией.

"Осуществление программы полетов "Победы" из "Шереметьево" позволит путем консолидации ресурсов добиться лучшей синергии и большей производственной эффективности для группы "Аэрофлот". А наши клиенты получат более гибкое расписание и выбор привлекательных цен", — говорил гендиректор "Победы" Дмитрий Тыщук, которого цитировала представитель компании.

По словам источников "Коммерсанта", обсуждение полного перевода "Победы" в "Шереметьево" началось летом, когда стал понятен масштаб потерь аэропорта на фоне падения международных перевозок, приносивших значительную долю доходов.

Помимо выплат в пользу "Внуково" авиакомпания может потерять на переходе в "Шереметьево" еще минимум 1 млрд руб. в год, считают источники издания.

"Так, самолетовылет каждого Boeing в "Шереметьево" будет стоить примерно на 20 тыс. руб. дороже, чем во "Внуково". Это дополнительные 80-100 тыс. руб. ежедневно", — говорит собеседник газеты, знакомый с коммерческими условиями. Ее источники также ожидают снижения доходных ставок "Победы" из-за "лобовой" конкуренции с "Аэрофлотом" в общем аэропорту. Один из собеседников отмечает, что лоукостеру придется перевести техобслуживание своих Boeing в техцентр "Аэрофлота" "А-Техникс", что увеличит его стоимость в 1,8 раза по сравнению с ВТС во "Внуково". "Один только нормо-час (в "А-Техниксе") дороже на 50%", — говорит источник газеты.