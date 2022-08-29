"Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея получит необходимое единодушие", — сказал Боррель австрийскому телеканалу ORF TV.

"Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения визы некоторыми россиянами, конечно, не олигархами. Мы должны быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам", — добавил глава европейской дипломатии.

Для принятия такого решения министры должны проголосовать единогласно.

Накануне газета Financial Times сообщила, что главы МИД стран ЕС планируют поддержать приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, чтобы снизить количество выдаваемых россиянам шенгенских виз.

"В качестве первого шага на двухдневной встрече в Праге, которая начнется во вторник, министры планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией", — сообщала газета со ссылкой на три информированных источника.

По данным одного из них, к концу года в отношении виз для россиян могут быть приняты более радикальные решения.

О возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам ранее заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, однако единого мнения в ЕС на этот счет нет — Германия, наравне с Грецией и Кипром, выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.

В то же время, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил на прошлой неделе, что если ЕС не договорится о запрете на выдачу туристических виз россиянам, официальные ведомства Литвы будут обсуждать такую возможность на региональном уровне.

"В первую очередь, мы будем стремиться к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. Если такого не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и потенциально Финляндию", — сказал глава литовской дипломатии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с призывами ограничить въезд гражданам России в Европу выразил надежду, что здравый смысл в конечном итоге возобладает.

"Думаю, что со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся", — сказал он ранее журналистам.

Песков отметил, что, "как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными".