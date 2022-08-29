Гостиницы, а также часть имущества, находящегося в них, ряд нежилых зданий и помещений, права аренды земельных участков выставлялись на торги единым лотом по начальной цене 975 млн 72 тыс. рублей.

АО "Трейд Инвест" предложило за лот 2 млрд 169 млн рублей.

В торгах участие также принимали воронежская финансовая компания "Аксиома" (цена предложения — 2,05 млрд рублей), физлица Павел Лавлинский (2 млрд рублей) и Денис Шакиров (2 млрд рублей), ООО "ЕвразияХолдинг" — 1,5 млрд рублей.

Большая часть имущества, выставленного на торги, находится в залоге у ООО "Строймаркет".

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Воронежской области в июле 2021 года по иску Сбербанка признал банкротом воронежское ООО "Стройсервис", которое ранее владело этими гостиницами. Сумма исковых требований составляла почти 2,9 млрд рублей. Большую часть требований должнику удалось погасить. В апреле 2022 года воронежское ООО "Строймаркет" стало правопреемником Сбербанка по требованиям в размере 854,5 млн рублей.

ООО "Строймаркет" зарегистрировано в 2011 году, занимается покупкой и продажей недвижимого имущества.

АО "Трейд Инвест" зарегистрировано в Москве в ноябре 2021 года. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем АО выступает Илья Киселев. Управляющей компанией АО "Трейд Инвест" является ООО "Консалт групп" (Самарская область), директором и бенефициаром является Наталья Стороженкова. ООО "Консалт групп" принадлежит 80% долей в самарском ООО "Логистик-центр". ООО "Логистик центр" ("Айс Логистик"), по данным на сайте компании, предоставляет полный спектр услуг складской и транспортной логистики. "Айс Логистик" — одно из направлений деятельности самарской компании "Далимо" — федерального оператора рынка товаров и услуг ведущих российских и зарубежных компаний.

Помимо логистики одним из основных направлений "Далимо" является фудсервис, компания выступает профессиональным поставщиком для предприятий сферы питания, говорится на сайте компании. Осуществляет поставки продукции по территории России, Беларуси и Казахстана. Среди партнеров — федеральные сетевые рестораны "Шоколадница", "Суши Весла", "Майбокс", "Якитория", "Сушишоп", "Папа Джонс", "Бургер Кинг", "Yes-пицца", "Subway", "Шаверма по-Питерски".