"В качестве первого шага министры планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией на двухдневной встрече в Праге, которая начнется во вторник", — сообщает газета со ссылкой на три информированных источника.

Кроме того, по данным одного из источников, к концу года в отношении виз для россиян могут быть приняты более радикальные решения.

"Мы находимся в исключительной ситуации, которая требует исключительных действий. Мы хотим выйти за рамки приостановки действия соглашения об упрощении визового режима", — приводит газета его слова.

О возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам ранее заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, однако единого мнения в ЕС на этот счет нет. К примеру, Германия, Греция, Венгрия и Кипр выразили несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею и что "российский народ не нужно обвинять", а глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод считают, что ЕС может попробовать найти компромиссное решение по вопросу о принципах выдачи виз россиянам для въезда в ЕС.

Ожидается, что в конце августа главы МИД стран ЕС обсудят визовый вопрос на встрече в Праге.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщила, что ЕС частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Но это решение, уточнила она, сейчас затрагивает бизнесменов, дипломатов, официальных лиц, но не касается простых граждан.