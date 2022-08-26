"С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного", — говорится в сообщении на сайте консульского департамента МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что прием посетителей по вопросу оформления заграничных паспортов, а также выдача готовых заграничных паспортов производится только по предварительной записи через представителей зарегистрированных в МИД России организаций.

В пятницу информация о приостановке выдачи паспортов сроком действия 10 лет появились также на сайтах ряда российских посольств за рубежом.

"С 26 августа 2022 года по техническим причинам приостанавливается прием заявлений на изготовление загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации", — говорится в сообщении на сайте Генконсульства РФ в Анталье.

В дипмиссии отметили, что до урегулирования вопроса изготовления паспортов с электронным носителем информации граждане РФ смогут оформить загранпаспорт сроком действия пять лет.

Аналогичные сообщения размещены на сайтах Генконсульств РФ в Азербайджане, Германии, Латвии и Швеции.