"Всероссийская акция "Ночь кино" в этом году пройдет 27 августа, в День российского кино. Московская область примет участие в акции седьмой год подряд", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что одновременно на 253 площадках в 52 городских округах региона состоятся бесплатные показы трех самых значимых российских фильмов 2021 и 2022 годов. Зрителям покажут спортивную драму "Чемпион мира", комедию "Пара из будущего" и приключенческое фэнтези "Последний Богатырь: Посланник Тьмы".

Показы всероссийской акции "Ночь кино" пройдут в кинотеатрах, культурно-досуговых учреждениях, музеях, библиотеках. Посмотреть кино можно будет также и под открытым небом в летних кинотеатрах, добавили в ведомстве.

Начало показов в 20:00.