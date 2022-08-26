"Всем путешественникам, въезжающим в Сингапур с 29 августа 2022 года, больше не требуется разрешение на въезд, также отменяется требование о самоизоляции на семь дней для привитых вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, с 29 августа привитым другими вакцинами туристам для въезда в Сингапур (в этом перечне все российские вакцины) потребуется справка на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до въезда.

Также им нужно сдать ПЦР-тест за два дня до отъезда из Сингапура или пройти экспресс-тестирование на антиген. Туристам, которые не сделали прививку одобренными ВОЗ вакцинами, по-прежнему необходимо приобретать туристическую страховку с покрытием лечения COVID-19 на все время пребывания в Сингапуре.

В настоящее время посетить Сингапур могут путешественники, привитые вакцинами, одобренными ВОЗ, а также отдельные категории граждан: ближайшие родственники, студенты, лица, приезжающие с краткосрочным визитом (похороны, тяжелобольной родственник).

Прямых рейсов в Сингапур из РФ сейчас нет, добраться можно со стыковкой в Турции, ОАЭ или Катаре. Singapore Airlines прекратила полеты в Москву 28 февраля 2022 года.