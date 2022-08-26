"Посетители узнают, как отмечали на Руси конский день, с какими обычаями он связан, а также поучаствуют во всеобщей "конной мольбе" и выберут самых обаятельных музейных коня и лошадку", — говорится в сообщении.

Чтобы подготовить животных к конкурсу красоты, гости Конного двора смогут за лошадьми поухаживать: помыть им шерстку, расчесать и заплести гриву, украсив ее яркими ленточками.

Гостей также ждет экскурсия по музейной конюшне: посетители праздника научаться разбираться в породах и окрасах лошадей, узнают больше об их образе жизни и истории сотрудничества с людьми.

Праздник продолжится молебном святым угодникам — Флору и Лавру. Сразу после него проведут "конную мольбу" и окропление лошадей святой водой. Эта старинная традиция была широко распространена на Руси.

Завершится фестиваль купанием лошадей в Непрявде, арбузником и фотосессией.