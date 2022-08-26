"Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. Нужно подробно оценить потребности профильных структур в оборудовании, технике, других материальных ресурсах с учетом новых требований и реальной ситуации, проработать порядок финансирования предложенных мер, определить объемы необходимых средств", — сказал Медведев, выступая в пятницу на заседании комиссии Совбеза по совершенствованию миграционной политики.

При этом, по его словам, речь идет не только о материальном переоснащении миграционных служб, но и о том, чтобы "купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой, поскольку въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства".

"В сентябре этого года данные вопросы будут вынесены на заседание большого Совета безопасности, посвященного миграции", — сообщил Медведев.

Среди проблем он назвал устаревшее оборудование и инфраструктуру миграционных ведомств. Также, по его словам, есть проблема в размере оплаты труда работников миграционных подразделений территориальных органов МВД.