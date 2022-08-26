Торжественное открытие Дня города состоится 27 августа в 12:00 на Соборной площади Владимира. Затем начнет свою работу этнофестиваль, который представит гостям ремесленно-творческую программу.

На Спасском холме будет работать передвижная выставка национальных костюмов России, а в сквере"Липки" национально-культурные объединения города представят народные песни и танцы, работы ремесленников, а также свадебные обряды и блюда национальной кухни, говорится в сообщении.

Также для гостей и жителей города в праздничный день будет работать "Гастро-двор" с живой концертной площадкой.

Вечерняя программа Дня города продолжится на главной сцене Соборной площади, где в 18:00 состоится концертная программа, а на Театральной площади в это время пройдут кинопоказы.

В 21:50 на Театральной площади начнется огненное шоу, а в 22:00 небо центр города озарит праздничный фейерверк, отмечает пресс-служба.