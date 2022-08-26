"С 5 сентября дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, в 19:15 будут выполняться рейсы в Екатеринбург. Прилетать обратно самолеты авиаперевозчика будут на следующий день (вторник и суббота) в 01:30. Время в пути в одном направлении — 2 часа 40 минут", — говорится в сообщении.

Расширение программы полётов стало итогом совместной работы губернатора Игоря Бабушкина, правительства Астраханской области, астраханского аэропорта им. Кустодиева (находится под управлением холдинга "Новапорт") и Nordwind.

Со ссылкой на заместителя генерального директора ООО "Новапорт Холдинг" по южному кластеру Сергея Дмитриева сообщается, что рассматривается возможность открытия новых межрегиональных направлений из Астрахани в Самару, Пермь, Челябинск, Волгоград, Сочи, Екатеринбург и Уфу.

Как сообщалось, Nordwind Airlines с 6 сентября откроет рейс Астрахань — Тюмень — Астрахань.