"Туристический маршрут называется "Луговой тракт". Он проходит на одной из древнейших дорог в России, которая с XIII века связывала Ярославль и Кострому", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что маршрут полностью готов, выставлены аншлаги, установлены информационные щиты.

"На луговом тракте находятся замок купца Понизовкина, Дом-музей скульптора Опекушина, а также места, связанные с великим русским поэтому Николаем Некрасовым", — отметили в Союзе.

Представитель организации добавил, что также по маршруту можно увидеть множество озер и побывать на уникальной точке с видом на Ярославль и Кострому — Теряевой горе.

Организаторы маршрута считают, что появление "Лукового тракта" оживит экономическое развитие левобережной части Некрасовского района.