"В последние месяцы в аэропорту Антальи резко вырос пассажиропоток из-за активизации международного туризма после отмены ковидных ограничений. В то время как многие европейские аэропорты сокращают число рейсов из-за нехватки персонала, их турецким коллегам удалось выйти из созданного пандемией кризиса авиаотрасли хорошо подготовленными к восстановлению авиаперевозок. Оператор аэропорта Антальи Fraport-TAV сейчас работает над расширением пропускной способности воздушной гавани", — пишет издание.

По его данным, сейчас аэропорт крупнейшего турецкого курорта обслуживает более 185 тыс. пассажиров в день.

"Fraport-TAV планирует увеличить пропускную способность до 80 млн пассажиров в год, вложив в расширение мощностей 750 млн евро. Первый этап этих работ будет завершен к январю 2025 года. Площадь международного терминала вырастет почти вдвое – со 142 тыс. кв. метров до 267 тыс. Строится также стоянка на 181 самолет с топливно-заправочным комплексом и подземными трубопроводами. Новые башня управления и здание международного терминала будут построены в 2030 и 2040 годах", — отмечает портал.

Анталья, предлагающая 650 тыс. мест в отелях, является одним из крупнейших туристических направлений в Средиземноморском регионе. Ее ближайший конкурент, Майорка, имеет 450 тыс. гостиничных мест. С января по июль Анталья приняла 7 млн иностранных туристов, почти вдвое больше, чем за тот же период годом ранее.

Как отмечает издание со ссылкой на директора аэропорта Дениза Вароля, число рейсов из России в аэропорт Антальи к концу августа достигло 60% уровня допандемийного 2019 года. С 1 по 17 августа в аэропорт прибыли более 524 тыс. россиян.

Из Германии выполняется больше рейсов, чем в 2019 году, а немецкие туристы по численности обогнали россиян. На третьем месте – пассажиры из Великобритании, их число выросло на 55% по сравнению с 2019 годом.

"Российские туроператоры планируют использовать аэропорт Антальи для стыковочных рейсов на Карибы и в Азиатско-Тихоокеанский регион. Во время пересадки туристы смогут отдохнуть в отелях, а затем отправиться в конечные пункты назначения", — пишет издание.

По его данным, благодаря стыковочным рейсам пассажиропоток в аэропорту Антальи растет и в зимние месяцы – в этом году он вырос с 710 тыс. до пандемии до 1,25 млн человек.