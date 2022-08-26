Победитель предложил цену контракта 2,066 млрд рублей при начальной (максимальной) цене 2,069 млрд рублей.

В торгах принимали участие еще две компании, название которых не раскрывается. При этом заявка одной из них была отклонена.

Как сообщалось, победитель до 1 ноября 2024 года должен выполнить работы по проектированию и строительству объектов аэродромного комплекса в Братске. Финансирование планируется из федерального бюджета, рассчитано на 2022-2024 годы.

Исходя из технического задания, подрядчику придется скорректировать ранее разработанный проект реконструкции аэропорта, а сама модернизация затронет взлетно-посадочную полосу (речь идет о ее расширении), рулежные дорожки, перрон с площадкой для противообледенительной обработки самолетов. В проект включены также система светосигнального обеспечения, аварийно-спасательная станция и очистные сооружения.

Период эксплуатации аэродрома должен быть рассчитан до 2045 года, с возможностью принимать такие тяжелые самолеты, как Boeing 747-400 и Ан-124.

Ранее сообщалось, что в конце 2019 года ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" с четвертого раза смогло найти подрядчика реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Братска. Им стало ООО "Строительно-производственная база "Союзстрой" (Иркутск), с которым был заключен контракт на 1,191 млрд рублей. Согласно условиям тендера, подрядчик должен был выполнить работы до 2022 года. Ему, в частности, предстояло расширить летное поле, уложить новое покрытие взлетно-посадочной полосы, реконструировать перрон, аварийно-спасательную станцию, устроить водосточно-дренажную сеть, смонтировать светосигнальное оборудование.

Однако подрядчик с работой не справился. В мае 2021 года правительство Иркутской области сообщило, что "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" расторгает с подрядчиком госконтракт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт Братска расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе. Аэропорт является запасным для аэропорта Иркутска.

Аэропортом Братска управляет ПАО "Аэропорт Братск". В мае 2021 года Международная компания (МК) "Гершвин" (структура "РусАла") по итогам торгов заключила с обанкроченной авиакомпанией "ВИМ-Авиа" договор о покупке у нее ПАО за 495,17 млн рублей (при этом у аэропорта имеется обременение в 3 млрд рублей).

Однако до сих пор "РусАл" не получил управление аэропортом. В начале 2022 года МК "Гершвин" обратилась в суд с иском к конкурсному управляющему авиакомпании "ВИМ-Авиа" Вячеславу Кононову, чтобы тот передал истцу 100% акций ПАО "Аэропорт Братск". Судебный процесс до сих пор продолжается, следующее заседание назначено на 6 октября.

Завершение сделки во многом тормозится из-за позиции Следственного комитета РФ. Как писала ранее газета "Коммерсантъ", СКР пока не снял наложенный на имущество аэропорта арест — это было связано с долгами "ВИМ-Авиа" по зарплате.

Согласно официальному сайту компании, "Сэм" — строительно-монтажное предприятие, реализует проекты в промышленном и гражданском строительстве в качестве генподрядчика. СЭМ построил и сдал объекты для энергообеспечения Петербургского Адмиралтейства, министерства иностранных дел, Кремлевской набережной, Курской АЭС-2, крупных электроподстанций.