В городе в число лидеров по продаже билетов в рамках проекта вошли Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор, Петергоф, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Мариинский, Александринский и Михайловский театры.

"Проект "Пушкинская карта" оказался очень успешным. Важно, что студенты и школьники могут использовать ее не только в своем регионе, но и по всей стране. Многие выбирают для посещения именно петербургские театры и музеи", — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

К программе подключены более 170 культурных учреждений.

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Обладатели карты до конца года имеют на балансе 3 тысячи рублей, которыми могут оплачивать посещение культурных событий. В 2022 году на баланс карты придет еще 5 тысяч рублей.