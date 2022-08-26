Полеты будут выполняться дважды в неделю (по четвергам и воскресеньям) на Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров.

Маршрут следования: Сочи — Кемерово — Иркутск — Кемерово — Сочи. Рейс из Сочи в Кемерово — ночной, остальные выполняются в дневное время. Время в пути до Сочи составит 5 часов 10 минут, до Иркутска — 2 часа 10 минут.

Согласно расписанию аэропорта, рейс будет выполняться до 23 марта 2023 года.

В настоящее время Nordwind также летает в Сочи по четвергам и воскресеньям (маршрут заявлен до последних чисел октября). Кроме того по вторникам, пятницам и воскресеньям полёты в Сочи также выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии" (до 11 октября).