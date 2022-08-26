"Мы запустили раннее бронирование зимних туров 1 августа, по сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж вырос на 60%. Самые популярные направления по статистике бронирования на конец августа – Турция, ОАЭ, Россия, Египет и Таиланд, Мальдивы. Среди российских городов и курортов лидируют Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Анапа, Кавминводы, Калининград", — сообщили в компании.

Там добавили, что скидки по акции достигают 40%, а первый взнос при бронировании тура до 30 сентября составляет 10%.

"По активности туристов мы видим, что в этом году из-за ограниченного предложения многие решили бронировать отдых заранее, глубина продаж растет. Поэтому сейчас активно раскупаются зимние туры на горнолыжные курорты, к теплому морю, на праздничные даты и периоды школьных каникул. Тем более, что те, кто оплачивает полную стоимость зарубежного тура сейчас, получают лучшую цену при текущем очень выгодном курсе рубля к доллару и евро", — подчеркнули в FUN&SUN.

По акции раннего бронирования доступны туры с вылетами начиная с октября. В это время любители пляжного отдыха могут отправиться в Турцию, Египет со второй половины осени начинается высокий сезон в Египте, ОАЭ, других странах Ближнего Востока, а также в Таиланде, Вьетнаме и на Мальдивах.

Зимой туроператор предлагает горнолыжные туры в Сочи, Шерегеш, Домбай, Архыз и Приэльбрусье, а также на казахский курорт Чимбулак с перелетом в Алма-Ату. Среди предложений по экскурсионным турам – Иран, Белоруссия, Дагестан, Алтай, Татарстан, Карелия, Бурятия.