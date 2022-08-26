"До конца лета осталось не так много времени и немаловажно, чтобы жители наслаждались отдыхом у воды в чистоте и порядке до конца пляжного сезона. ГУСТ продолжает работу в этом направлении. За весь летний период наши сотрудники совершили 1893 проверки всех объектов в Подмосковье, выявлено и устранено 727 дефектов в содержании пляжей и объектов отдыха у воды", — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Светланы Аиповой.

По ее словам, чаще всего необходимо было произвести покос, очистить от мусора территорию и привести в надлежащее состояние малые архитектурные формы. Все выявленные нарушения устранены.

Всего Подмосковье более 200 муниципальных, частных пляжей и зон отдыха у воды.