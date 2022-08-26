По их мнению, в основном туристы, желающие сыграть свадьбы на Северном Кавказе, выбирают Дагестан, Ставропольский край, Карачаево-Черкесию: таким образом они совмещают путешествие и знаменательное событие в своей жизни.

"В последнее время пользуется популярностью на Кавказе национальная свадьба. Когда жители из средней полосы России приезжают, чтобы пожениться. Есть опыт проведения свадебных обрядов в Дагестане, к примеру, Кубачинская свадьба", — сообщила "Интерфаксу" полпред Общенационального союза индустрии гостеприимства в Северо-Кавказском федеральном округе Анна Наумова.

По ее словам, женихи и невесты приезжают в Дагестан, где их одевают в национальные костюмы, свадебные обряды проводится согласно традициям народов, населяющих республику. При этом, по мнению Наумовой, говорить о свадебном туризме пока рано, так как это не массовые, а единичные случаи, по индивидуальным турам.

"Заказ от пары, как правило, поступает не в турфирму, а в агентство, которое занимается организацией мероприятий. Поэтому это нельзя рассматривать как туризм. Интересные проекты были, но широкого освещения они не получили. Пока это открытая ниша. И тот, кто заинтересуется, сможет этот продукт создавать и продвигать", — считает собеседница агентства.

Она подчеркнула, что можно бы было использовать для привлечения свадебных туристов красивые даты.

"Сейчас не по месту прописки можно подавать заявления, а в любом городе. Законодательство как бы играет нам на руку для развития свадебного туризма, но нужны какие-то специальные акции, к примеру с красивыми датами, а также определенная доля тех, кто будет это развивать", — отметила Наумова.

В свою очередь пресс-служба Минтуризма Дагестана сообщает, что недавно пара из Казани решила провести свою свадьбу в знаменитом селе Кубачи по местным обычаям. Для туристов в древнем селе организовали торжество в этническом стиле в национальных нарядах и с музыкой.

На торжестве соблюдались все традиции исторического села: молодая невеста ходила к роднику за свежей горной водой, сварила хинкал, а жених задорно танцевал лезгинку.

"Для гостей республики становится традицией делать предложение невесте или же играть свадьбы по местным обычаям в республике", — отмечает пресс-служба.

Как сообщил "Интерфаксу" глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, исторический центр, в котором расположено старинное здание ЗАГСа, продолжает обновляться. И некоторые отдыхающие решают зарегистрироваться в столице Северо-Кавказского федерального округа.

"К примеру, Александр и Татьяна из Нижнего Новгорода не раз были в Пятигорске и очень его полюбили. Подали заявление через портал Госуслуг и отправились в Пятигорск. А увидев обновленную территорию около ЗАГСа, окончательно убедились в своем решении — регистрировать брак в нашем городе", — отметил он.

В свою очередь, как рассказали агентству в ЗАГСе Пятигорска, порядка 10% регистрирующихся пар — иногородние, столько же приходится на браки международные, с гражданами иностранных государств. Чаще всего решают зарегистрироваться в Пятигорске жители средней полосы России, Санкт-Петербурга, Москвы.

"Молодожены отмечают, что, помимо располагающей курортной атмосферы, их привлекает сама регистрация, более душевная, торжественная. После выхода из ЗАГСа они сразу попадают в исторический центр города", — сказал собеседник агентства.

Как сообщила "Интерфаксу" руководитель компании по организации свадеб Галина Демчук, количество пар, желающих провести свадьбу в горах Северного Кавказа, также растет, но в основном на это решаются те молодожены, которые любят путешествия и активный отдых.

Чаще всего выбирают Домбай в Карачаево-Черкесии, так как рядом находятся уникальные природные достопримечательности.

"Можно в течение дня провести свадьбу с видом на Кавказский хребет, а потом побывать на горном озере, водопаде. Можно сказать, что это тревел-свадьба, путешествие и свадьба вместе", — отметила она.

По мнению собеседницы агентства, для активного развития данного направления нужна современная туристическая инфраструктура, которую надо создавать на Северном Кавказе, но без вреда для природы.