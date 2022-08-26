"Мы планируем законтрактовать всего 323 отечественных воздушных судна, из них 73 — Sukhoi Superjet, 210 — МС-21 — это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещённые самолёты, а также 40 воздушных судов Ту-214. Это очень существенные объёмы, потребуют, конечно же, от нас дополнительных ресурсов", — сказал он.

По словам Александровского, стратегия группы обновляется, "но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года".

Комментируя текущую ситуацию с авиаперевозками, глава "Аэрофлота" отметил, что компания получает господдержку и переориентирует спрос на альтернативные направления.

"Сейчас мы летаем по 111 направлениям — это на 18 направлений больше, чем в 2021 году. По ряду направлений мы очень существенно увеличили наши объёмы, например, по направлению Москва — Санкт-Петербург с 31 частоты ежедневно до 45. В Сочи мы увеличились с 15 до 25 частот ежедневных, в Минводы — с двух до восьми частот ежедневных. И по ряду других направлений также произошло существенное увеличение", — доложил Александровский.

По его словам, меры господдержки позволили авиакомпании удержать цены на перевозки пассажиров. "И более того, по "Аэрофлоту" относительно 2021 года в 2022 году мы отмечаем снижение до 10%, а к 2019 году — на 21%, что в нынешних условиях, конечно, очень востребовано нашими гражданами. И мы видим существенное увеличение загрузки", — добавил глава авиакомпании.

Он отметил, что загрузка лоукостера "Победа", входящего в группу "Аэрофлот", сейчас на уровне 95%. "Но могу отметить, что и "Аэрофлот" в этом году тоже отличается очень высоким уровнем загрузки в летние месяцы. Сейчас она где-то между 91-95%, для "Аэрофлота" это очень высокая загрузка", — сказал Александровский.

Как сообщалось, за I полугодие пассажиропоток группы "Аэрофлот" уменьшился на 7%, до 17,2 млн человек, в том числе на внутренних маршрутах — на 8,5%, до 14,7 млн, на международных — на 0,2%, до 2,5 млн.