Как пояснила Богенс, "Ночь древних огней" стартует одновременно с открытием фестиваля исполнителей и авторов живой музыки "Густарь", который четвертый год подряд проходит на сцене "Янова хутора".

В рамках балтийского праздника участники зажгут костры на всей территории хутора. После выступлений музыкантов участники с факелами пройдут между костров и разведут главный огонь "Ночи древних огней". Кроме того, планируются мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, лекционная программа и дискотека.

"Ночь древних огней" — традиционный праздник стран Балтийского региона, во время которого участники в память о предках разжигают костры. Праздник, зародившийся в Эстонии и Финляндии, традиционно проходит в последнюю субботу августа.

Село Березовка, где располагается "Янов хутор", было основано около 120 лет назад эстонскими переселенцами, которые ехали в Сибирь по государственной программе на свободные земли. В середине 1990-х в Березовке возник фестиваль "Янов день", основанный на эстонской легенде о юноше Яне, влюблённом в красавицу Сальме. В 2016 году на месте празднования Янова дня, было решено построить эстонский хутор с ригой, где разместился музей, была построена мельница и гостевые домики.