"Первое, что делают российские туристы, заселившись в турецкие отели, — ищут, где поблизости аптека. К августу новые точки продаж лекарств открылись рядом с пятизвездочными отелями в Анталье, Белеке, Аланье, Кемере, Мармарисе и Бодруме. Персонал этих аптек уже знает турецкие аналоги российских лекарств. Россияне обычно покупают обезболивающие, антидепрессанты, лекарства от диабета, контактные линзы, которые подорожали в России после введения западных санкций", — пишет издание.

По его данным, лекарства стали самым популярным "сувениром" для российских туристов в Турции. На средиземноморском побережье страны даже появилось расхожее выражение "фарма-шопинг".

С января по июль в Турции побывало почти 2,2 млн российских туристов. Это на 15,4% больше, чем за тот же период годом ранее.