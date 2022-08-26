Как сообщает пресс-служба Тульского областного музейного объединения, всего из музея-заповедника на выставку привезено около 300 артефактов, датируемых от VI в. до н.э. до первых веков н.э.

В их числе предметы из кургана "Три брата", античного кургана "Цементная слободка-1", античная керамика IV в до н.э., археологические находки из некрополя "Александровские скалы".

Также экспозиция включает терракотовые статуэтки из святилища античного поселения Восточного Крыма для мистерий и обрядов, древние обереги и амулеты жителей Боспора.

Выставка будет работать в Туле по 13 октября.

Это обменная выставка в рамках нацпроекта "Культура". В этот же период в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике откроется экспозиция "Искусство Западной Европы", включающая шедевры из собрания Тульского музея изобразительных искусств — произведения мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии XVII-XIX веков.

Экспозиция тульского музея познакомит жителей и гостей Крыма с работами ряда художников, чье творчество в нашей стране представлено либо мало, либо не представлено вообще, отметили в пресс-службе.