Согласно информации властей, основными площадками праздника станут Софийская (центральная) площадь города, Ярославово дворище и Софийская набережная на реке Волхов.

"Здесь пройдут ярмарка народных промыслов и ремесел, показательные выступления спортсменов-конников, конкурсы на лучшие уху и пироги по местным рецептам, а также фейерверк", — сообщили в пресс-службе.

В историческом центре города запланирована серия концертов, в том числе — известных фольклорных коллективов, здесь состоятся выступления Театра огня и ансамбля барабанщиков.

По главным городским улицам пройдет костюмированный велопробег. На телевышке включат новую подсветку. На набережных и площадях состоится Фестиваль воздухоплавания.

Отсчет истории Великого Новгорода принято вести с даты основания самой древней варяжской крепости на Рюриковом городище. Эта крепость, заложенная скандинавами у истока Волхова из озера Ильмень в 858-862 годах, является уникальным памятником истории. Она получила название по имени легендарного князя Рюрика.