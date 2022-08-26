"В целях укрепления российского и венесуэльского туризма 1 октября будет открыто прямое авиасообщение по маршруту Москва – Маргарита. Рейсы на остров в Карибском море будут выполняться пять раз в неделю. Предполагается, что за один перелет борт будет отправлять на отдых не менее 440 российских туристов", — сказал президент Венесуэлы, выступая на телеканале Venezolana de Televisiоn (VTV).

По словам Мадуро, благодаря запуску прямых рейсов на Маргариту с 1 октября по 31 декабря остров примет более 100 тыс. российских туристов.

В настоящее время авиакомпания Conviasa выполняет еженедельные рейсы по маршруту Москва – Каракас, однако на ближайшие даты авиабилетов нет.