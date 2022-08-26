Экспозиция филиала Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева разместится в усадьбе купца Лопатина рядом с Тульским кремлем. В ней будут представлены памятники русского религиозного искусства XV-XIX веков из фондов музея.

В новом филиале будут проходить экскурсионные программы, мастер-классы и событийные мероприятия.

Кроме того, планируется создать лекторий о русском христианском искусстве для старших школьников, студентов и взрослых, а также разработать интерактивную экспозицию для детей и инклюзивные программы.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина напомнила, что подписано соглашение между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и министром культуры РФ Ольгой Любимовой об открытии в Тульском регионе трех новых филиалов федеральных музеев.

"Губернатор Алексей Дюмин, инициировав проект "Музейное лето в Туле", поставил перед нами задачу максимально активизировать культурную жизнь региона, в том числе с привлечением новых федеральных музеев. И уже сегодня туляки и наши гости могут познакомиться с историей и будущими музейными проектами",- сказала министр.

Ранее сообщалось, что в Туле планируется открыть три филиала федеральных музеев — Театрального музея им. Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.