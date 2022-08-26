"Международный этнокультурный фестиваль "Сетомаа. Семейные встречи" в 15-й раз пройдет в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово в день престольного праздника Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря — Успения Пресвятой Богородицы", — отмечается в сообщении музея.

Сето примут участие в праздничном богослужении и крестном ходе в обители.

В этом году фестиваль снова посетят гости из Удмуртии, фольклорный коллектив Soikkolaiset Ижорской общины "Шойкула", вепсский фольклорный ансамбль "Вараста", ансамбли из Республики Коми и Мари-Эл.

В программе также выступления этнографического ансамбля "Птенцы" из Печорской лингвистической гимназии, семейного сетоского ансамбля "Каарахельбе" и псковского ансамбля "Сказ".

Кроме того, в этот день бесплатно можно посетить экспозиции музея-усадьбы народа сето в Сигово.

В музее подчеркнули, что фестиваль "Сетомаа. Семейные встречи" — это уникальная возможность посетить "Королевство сетомаа", познакомиться с традициями сето, услышать песни "леело" — объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения.

Сето — народ финно-угорской группы, исконно проживающий на территории Псковской области и соседней Эстонии. С 2010 года является коренным малочисленным народом РФ. Народ сето имеет свой язык и исповедует православие.

Фестиваль "Сетомаа. Семейные встречи" проходит на Псковщине с 2008 года.