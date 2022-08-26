"Результат почти такой же, как в 2019 году", — приводит канал слова генерального директора консалтингового бюро в области туризма Protourisme Дидье Арино.

Этот важный для экономики страны сектор, сильно пострадавший от пандемии коронавируса, по подсчетам специалистов, вышел на уровень чрезвычайно удачного для туризма 2019 года, несмотря на инфляцию и происходящие по всей стране масштабные пожары.

По данным Арино, заполняемость отелей выросла на 2% по сравнению с периодом до пандемии, а оборот отрасли увеличился на 17%. Эксперт также указывает на рост показателей по кемпингам и найму квартир туристами.

"Лето было очень хорошим сезоном, — подтверждает национальный директор сети по размещению туристов Gites de France Соланж Эскюр. — Заполняемость арендовавшихся у нас помещений все время росла и достигла к августу 86% — на 6% больше, чем в 2019 году. Между 23 июля и 20 августа заполняемость достигла даже 100%".

"В 2022 году наши дела складываются хорошо, лучше, чем в 2019, который был рекордным", — заявил председатель национальной федерации отелей на природе (FNHPA) Николя Дайо. По его словам, FNHPA ожидает результата в 130 млн арендованных ночей, что на миллион больше, чем в 2019 году.

Благодаря оживлению туризма и Национальное общество французских железных дорог констатирует этим летом блестящие экономические результаты, передает BFMTV.