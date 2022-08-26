В рамках празднования Дня города Великие Луки состоится фестиваль реконструкции, посвященный юбилею Петра I.

В полдень на реке Ловать запланирован парад на воде "Петровская флотилия", а затем пройдет фестиваль оригинальных плавательных средств "Потешная флотилия" — презентация самодельных плавательных конструкций.

В Великолукской крепости будет развернут военный лагерь времен Петра I. Зрителей ждет реконструкция сражения с пиротехническими эффектами и конное шоу.

Кроме того, будут организованы потешные бои, мастер-классы по танцам и по письму перьями, выставка исторического костюма.

В Петровском парке развернут Детский городок с зонами настольных и подвижных игр, а также организуют Вудпарк — парк деревянных игр.

В праздновании Дня города в Великих Луках впервые примут участие сотрудники мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской. Жители и гости города смогут посетить подготовленную ими интерактивную площадку в парке "Петровский". В программе — математические задачи и головоломки, дефиле от молодежного театра моды "Абстракция" и мастер-класс по изготовлению винтажной открытки с высказыванием Ковалевской.

Завершит празднование мультимедийное шоу, посвященное 350-летию Петра I, выступление групп "Партизан FM" и "Uma2rman" и фейерверк.

Великие Луки впервые упоминаются новгородскими летописцами как город Луки на Ловати под 1166 годом, когда киевский князь Ростислав I Мстиславич прибыл сюда для переговоров с новгородскими боярами. В 1211 году была построена Великолукская крепость для обороны подступов к Новгороду и Пскову.