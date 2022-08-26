"Общий размер федеральной поддержки региону в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" составляет 335,5 млн руб. При этом предусмотрено софинансирование за счет республиканского бюджета в размере 6,84 млн рублей, что составляет 2%", — говорится в сообщении.

Всего предусмотрено три вида грантов.

Так, на обустройство пляжных зон на берегах рек и озер и развитие национальных туристических маршрутов регион получит 148,9 млн рублей; на создание кемпингов и автокемпингов — 81,7 млн рублей; на приобретение туроборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, разработку новых маршрутов — 104,8 млн рублей.

"В 2023 году с помощью выделенных средств планируем реализовать порядка 70 республиканских проектов, которые позволят сделать путешествия по региону комфортнее, интереснее и доступнее", — цитирует пресс-служба министра предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалова.

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" стартовал в 2021 году, он включает три федеральных проекта: "Совершенствование управления в сфере туризма", "Повышение доступности туристических услуг" и "Развитие туристской инфраструктуры".