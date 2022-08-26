Министр транспорта РФ Виталий Савельев, выступая на церемонии, отметил, что действующий аэровокзал введен в эксплуатацию в 1974 году и имеет пропускную способность 200 пассажиров в час, в то время как текущий стандарт требует, чтобы этот показатель был не менее 400 пассажиров в час.

Он напомнил, что в 2021 году аэропорт Ижевска поставил рекорд перевозок, обслужив более 0,5 млн человек, и ныне пассажиропоток продолжает демонстрировать положительную динамику.

"Мы, конечно, очень постараемся с командой к марту 2024 года новый объект запустить", — сказал в своем выступлении глава Удмуртии Александр Бречалов.

Гендиректор "Ижавиа" Александр Синельников сообщил журналистам, что площадь нового терминала составит 10,687 тыс. кв. м, пропускная способность — 400 пассажиров в час. Будет также проведена работа по обеспечению допуска к обслуживанию международных перевозок. По его словам, параллельно будет реконструироваться взлетно-посадочная полоса. При этом обслуживание пассажиров и выполнение рейсов будет продолжаться в обычном режиме. Синельников добавил, что площадка будет передана генподрядчику для начала работ в ноябре.

Аэропорт Ижевска находится в собственности Удмуртии, обслуживает регулярные пассажирские и грузовые рейсы.