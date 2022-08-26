"Сухобузимским районным судом Красноярского края вынесено постановление о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности организации общественного питания — пищеблока ООО "Малина", расположенного на территории базы отдыха "Бузим", на 30 суток", — написал Горяев в пятницу в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что срок исчисляется с момента фактической приостановки работы пищеблока — с 17 августа.

Как сообщалось, вспышка острой кишечной инфекции была выявлена среди обучающихся в красноярской выездной интенсивной школе по IT-направлениям на базе отдыха "Бузим" в Сухобузимском районе.

Ночью 16 августа было зарегистрировано 15 случаев заболевания среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Один ребенок был госпитализирован, остальные проходят лечение амбулаторно. Состояние заболевших удовлетворительное.

При проверке в пищеблоке базы отдыха обнаружили антисанитарию: не соблюдался режим обработки и хранения овощей, не был промаркирован кухонный инвентарь, не было условий для гигиены работников и сведений о результатах обследования персонала на кишечные вирусы. Также у сотрудника обнаружен норовирус.