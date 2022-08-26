По информации пресс-службы, договоренность достигнута в Москве на встрече главы региона Михаила Дегтярева и вице-премьера Дмитрия Чернышенко, речь идет о создании горнолыжного комплекса "Хехцир", модернизации горнолыжного курорта "Холдоми" и обустройстве рекреационно-морской территории "Дюанка" в Ванинском районе.

Общий объем инвестиций в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" может составить около 25 млрд рублей.

Как сообщалось, ГЛК "Хехцир" планируется расположить на площади 360 га. Площадка находится в 25 км от Хабаровска, на склоне горного хребта Большой Хехцир. Специалисты считают, что условия для строительства нового объекта подходящие: уникальная природа, перепад высот в 430 метров и возможность оборудовать 22 км спусков. Планируется, что на "Хехцире" можно будет проводить соревнования международного уровня.

На горнолыжном курорте "Холдоми" в Солнечном районе работают 12 горнолыжных трасс и пять глэмпингов. Три компании реализуют свои инвестпроекты в "Холдоми" в статусе резидентов ТОР "Комсомольск". Так, в 2021 году начал работать новый подъемник. Сообщалось также, что в 2022 году в комплексе планировалось открыть современную гостиницу и водно-оздоровительный комплекс.

В Ванинском районе инвесторы планируют построить круглогодичный морской туркомплекс "Дюанка".

21-24 сентября в Хабаровске пройдет Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток", основной задачей которого является позиционирование края как обязательного места для посещения для любого путешественника.

"Флагманская инициатива "Край притяжения. Туризм в удовольствие" — это масштабная перезагрузка туротрасли. Мы должны донести до туриста, что Хабаровский край — не просто уникальный регион, про который можно знать или что-то слышать, а место на карте России, которое необходимо обязательно посетить", — заявлял ранее Дегтярев.