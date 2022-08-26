"Ростовская область по результатам конкурса получит финансирование в общей сумме 77,1 млн рублей. Из них 32,8 млн рублей будут направлены на обустройство национальных туристических маршрутов, а также на развитие пляжных зон на берегах водных объектов", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина.

Отмечается, что еще 44,3 млн рублей будут направлены на поддержку общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры.

По данным пресс-службы, общий объем федеральных средств, полученных Ростовской областью через Ростуризм, в 2023 году составит 103,7 млн рублей.

Всего Ростуризм отобрал 48 регионов РФ, которые получат гранты на реализацию проектов в сфере туризма в 2023 году. Планируется поддержать не менее 1 тыс. проектов на 5,3 млрд рублей. Данная работа проводится в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".