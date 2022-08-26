"На сегодняшний день у нас болеет около 30 тыс. человек. В стационарах — порядка 5 тыс. Остальные лечатся на дому", — сказал губернатор в эфире телеканала "78" в четверг.

По его словам, заболевание проходит не так тяжело, как при предыдущих штаммах. Он отметил, что пока нет оснований вводить масочный режим.

"Нужно ревакцинироваться, поскольку ревакцинация дает дополнительный иммунитет — как минимум несложное прохождение заболевания", — сказал Беглов.

Он сообщил, что плановая медицинская помощь остаётся на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что общее количество мест в стационарах для больных COVID-19 составляет 2 тыс. 930.

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет с начала июля. В первые числа месяца число новых зарегистрированных случаев не превышало 250 в сутки. За последние сутки было зафиксировано 4 тыс. 423 случая COVID-19. 24 августа было зарегистрировано 4 тыс. 406 заболевших. 23 августа — 4 тыс. 412 тыс. случаев.

Абсолютный рекорд заболеваемости за все время пандемии был достигнут 11 февраля 2022 года. Тогда сообщалось о 22 тыс. 70 случаях коронавируса за сутки.