По его словам, регион вошел в число победителей федерального конкурса на получение субсидий на поддержку и продвижение событийных мероприятий 2023 года.

"Намечено на эти средства проведение крупного культурного мероприятия. В рамках открытия "Курортных сезонов" мы планируем на май провести фестиваль "Кавказский Минеральные Воды — заряд на 220": Кавказским Минеральным Водам будет исполняться 220 лет", — сказал Сысоев.

По словам министра, фестиваль "Кавказский Минеральные Воды — заряд на 220" объединит несколько зрелищных и культурных мероприятий, в том числе музыкальной, спортивной и гастрономической направленности.

Участие в фестивале будет бесплатным.