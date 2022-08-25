По его словам, край вошел в число победителей конкурса Ростуризма на получение грантовой поддержки проектов, направленных на развитие внутреннего туризма.

"По одному блоку мы получили 106 млн рублей, по другому блоку — 115 млн рублей, практически в полном объеме две заявки удовлетворены. Это даст новый толчок развитию по всему краю, не только на Кавказских Минеральных Водах. Край впервые попал в число победителей, для нас это важно, работа будет продолжена и в дальнейшем. Это все направлено на больший приток туристов к нам в регион", — сказал Сысоев журналистам в четверг.

Предприниматели смогут претендовать на поддержку при реализации проектов по обустройству пляжей, оборудованию туристических маршрутов, развитию туристической инфраструктуры и других проектов туризма.

"Минимальный грант по обустройству туристической инфраструктуры — 3 млн рублей, самый большой — до 10 млн рублей — по обустройству пляжей. Мы уже начали информировать округа, чтобы информация дошла до предпринимателей. Существенным условием является участие самого предпринимателя — около 40% затрат", — пояснил министр.