"Каждый год посетители "Ночи музеев" просят нас сделать что-то еще в конце лета, и наконец мы решились. Музейно-музыкальный фестиваль "Ночь музеев. Полифония" — это наш эксперимент. Он будет проходить в три дня — с 26 по 28 августа", — сказала Яблонская журналистам в четверг.

По словам куратора фестиваля Анны Аджемовой, организаторы поставили перед собой задачу показать синтез искусств, объединить в одном проекте разных исполнителей и разные площадки. "Нам хотелось перекинуть некий мостик между видами искусства, между прошлым и будущим, между Москвой и Петербургом", — отметила она.

Вечером 26 августа фестиваль откроет выступление Московского ансамбля современной музыки. В Центре музыки и искусства библиотеки имени Маяковского участники исполнят программу "Великие композиторы двух столиц", в которой прозвучит музыка знаменитых авторов, живших между Москвой и Петербургом: Игоря Стравинского, Александра Скрябина, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Эдисона Денисова.

В это же вечер в новом филиале Музея городской скульптуры на Невском проспекте пройдут экскурсии, а также концерт мужского вокального ансамбля и петербургского музыканта-виртуоза, известного игрой на вибрафоне, Павла Чижика. Для слушателей прозвучит духовная музыка в современных аранжировках.

27 августа в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме можно будет увидеть спектакли по мотивам произведений Даниила Хармса для взрослых (вечером) и детей (днем).

Там же, в галерее "Сарай", в этот день состоится мировая премьера цифровой оперы "Комедия города Петербурга" по одноименной пьесе Хармса. Музыку к ней написал Рустам Сагдиев, постановкой занимался Дмитрий Отяковский.

"Это бесконечная опера: то есть ее конец — это ее начало. Мы придумали, что у нас будет комната в музее, настоящая комната, в которой висит восемь портретов. Это вертикально установленные экраны, на которых существуют восемь персонажей: Петр I, Николай II, Катенька, Мария; Щепкин, камергер; комсомолец Вертунов и др. Они все существуют в виде цифровых портретов самих себя, они поют", — сказал Отяковский.

Как следует из описания постановки на сайте фестиваля, "восемь мультимедийных портретов ведут абсурдную дискуссию, в основе которой неясность места действия, размытость понятия времени, условность причины и следствия, парадоксальность течения диалогов и чувство постоянного ожидания". Соседство друг с другом вне времени и пространства персонажи оперы "находят совершенно обыденным".

В свою очередь директор Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Анна Соколова назвала премьеру этой оперы уникальным событием. "Никогда ничего подобного не случалось, как я понимаю, не только в стенах нашего музея, но и в мире", — поделилась она.

"Комедию города Петербурга" можно будет посмотреть в течение всего дня.

Завершится фестиваль в воскресенье в Мастерской Аникушина — там прозвучит моноопера "Ожидание" Микаэла Таривердиева по поэме Роберта Рождественского.