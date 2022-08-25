«В июле Стамбул посетили 1,75 млн иностранных туристов, это рекордный показатель турпотока за последние 10 лет. В июле прошлого года в город приехали 1,1 млн путешественников, это на 56% меньше, чем в 2022 году», — пишет портал.

Как отмечает издание, первое место по числу прибывших в Стамбул туристов в июле заняли немцы (142,1 тыс.), на втором месте россияне (133,2 тыс.), замыкают тройку лидеров США (97,4 тыс.). Четвертое место занял Иран (94,7 тыс.), замыкает первую пятерку Саудовская Аравия (77,6 тыс.). Далее следуют Англия (70,2 тыс.) и Франция (64,8 тыс.).

В июле в Стамбул приехали туристы из 193 стран. Доля путешественников из Германии составила 8,1%, из России – 7,6%, из США – 5,5%.

По данным управления культуры и туризма провинции Стамбул, в январе-июле город посетили 8,5 млн туристов.