"С сегодняшнего дня "Ласточка" Адлер-Краснодар начала курсировать от аэропорта Сочи. Теперь проезд будет ежедневно отправляться из аэропорта в 04:46 и прибывать в Краснодар в 10:06. В обратном направлении, из Краснодара, он будет уходить в 18:48 с прибытием в аэропорт в 00:34 следующих суток", — говорится в сообщении.

С 11 октября будет курсировать из аэропорта Сочи до Ростова-на-Дону "Ласточка", которая в настоящее время ходит от Имеретинского курорта Сочи. Отправляясь из аэропорта в 02:02, поезд будет прибывать в Ростов-на-Дону в 10:52. В обратном направлении поезд будет уходить в 17:19 и прибывать в аэропорт в 01:53 следующих суток.

Отмечается, что маршруты курсирования изменяются для удовлетворения повышенного спроса на поездки в рамках совместного проекта АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") и ПАО "Аэрофлот" по организации комбинированных перевозок "самолет + поезд".

"Аэрофлот" и ФПК с 1 августа открыли пилотный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу авиационным и железнодорожным транспортом.

О создании программы совместных перевозок "Аэрофлот" и ФПК договорились на ПМЭФ-2022. Как отмечали компании, продукт призван упростить, в первую очередь, путешествие в южные города России, с которыми приостановлено авиасообщение. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты (из-за ситуации на Украине их работа приостановлена с 24 февраля).