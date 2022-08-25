"Мы сможем привлекать гостей со всей России — ожидаем 4 дня и 3 ночи — на маршрут непосредственно по судостроительным предприятиям Петербурга. Уникальность в том, что самый большой судостроительный кластер (расположен) именно в Петербурге. Ведется эта работа. Конечно, непросто, много ограничений по безопасности, но думаю, что мы получим такой уникальный, интересный маршрут по Петербургу", — сказал Богданов.

Он отметил рост спроса среди петербургских заводов на обучение работе с туристами. На текущий момент состоялись два обучающих акселератора, экзамены у предприятий принимали эксперты Агентства стратегических инициатив.

"Выпущено 22 промышленных предприятия, которые сейчас готовят технологические карты для экскурсий. Выпускников первого набора мы сейчас выводим на туристский рынок, показываем туроператорам, какие есть заводы: они обучены работать с туристами, создали у себя музеи и экскурсионные маршруты. На прошлой неделе состоялся второй выпуск из 13 предприятий, все сдали экзамены успешно. С октября будет объявлен третий набор, уже подано девять заявок — от предприятий как пищевой, так и оборонной и гражданской промышленности, судостроительных предприятий. Мы пытаемся охватить широкий спектр", — сказал Богданов.

По его словам, промышленный туризм интересен заводам как с точки зрения профориентации для школьников, так и для продвижения собственной продукции на рынке.

Программа по развитию промышленного туризма Петербурга реализуется комитетом по развитию туризма и комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.