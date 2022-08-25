"Торжественно откроют фестиваль 26 августа. Для гостей будет работать развлекательная площадка "Щедрый базарь", затем пройдут показательные выступления конно-трюковой группы "Джигитовка"", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 27 августа казаки Кубанского казачьего войска вновь продемонстрируют мастерство верховой езды и разнообразные трюки старинного казачьего воинского искусства, а 28 августа в "Атамани" будут дегустировать кубанский суп с галушками.

Все дни фестиваля для гостей выставочного комплекса будут работать станичная кузня, гончарная мастерская, коптильня, смотровая площадка с видами на Таманский полуостров, а также мастер-классы и ярмарка, где можно купить изделия ручной работы.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне в "Атамани" запланировали более двадцати краевых фестивалей, праздников и выставок.