«Бронирования идут активно, так как был довольно ощутимый отложенный спрос. Первая заявка по акции с кешбэком пришла в 00:14 — в Крым. Двое взрослых туристов поедут отдыхать в октябре в отель «Ялта-Интурист» на 10 ночей. Заявки приходили активно всю ночь и идут сейчас. В лидерах пока три направления Крым, Сочи и Анапа», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Как отметили в компании, большинство туров россияне предпочли оплатить сразу.

В пресс-службе туроператора FUN&SUN также сообщили, что продажи по программе стартовали активно: первый тур с кешбэком был приобретен 0:20 ночи. «Это Сочи на двоих туристов. Высокий спрос на поездки в Калининград, на Северный Кавказ, Шерегеш, Кавминводы, на Камчатку и другие регионы», — добавили в туркомпании.

Еще один крупный туроператор, Coral Travel, тоже принимает участие в программе туристического кешбэка. По словам главы отдела по связям с общественностью туроператора Марины Макарковой, первые заявки пришли в четверг утром на отдых в Сочи и на курортах Кавминвод.

Как считают туроператоры, этой осенью будут популярны как морские курорты юга России, так и экскурсионные программы в другие регионы.

Так, в Coral Travel прогнозируют высокий спрос на путешествия в Сочи, Кавминводы, Калининград, Петербург, Алтай и на Камчатку. Последнее направление интересно тем, что в это окно продаж для регионов Дальнего Востока будет действовать повышенный кешбэк.

В свою очередь, в «Интуристе» отметили, что в настоящее время в основном бронируются сертифицированные объекты 3-4*, среди них наиболее востребованы приморские отели Крыма и Краснодарского края, поскольку в октябре там еще тепло.

«При этом осень — это и возможность для экскурсионных туров, поэтому мы специально под программу кешбэка запустили новые 4-дневные экскурсионные программы по Москве и Санкт-Петербургу, Дагестану и республике Северная Осетия-Алания, которые дают возможность увидеть новые интересные места и культурнее объекты, побывать на мастер-классах и попробовать региональную кухню», — подчеркнули в туркомпании.

Осенний этап продаж по программе туристического кешбэка пройдет по 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября по 25 декабря, а в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Участвуют все регионы страны.

Поездка должна включать минимум три ночевки. Кроме того, с этого этапа будет действовать повышенный кешбэк для регионов Дальнего Востока при бронировании напрямую в гостинице или санатории, участвующих в программе, возврат составит не 20 тыс. рублей, как для всех остальных регионов, а 40 тыс. рублей. Доля возврата – по-прежнему 20%.

По условиям акции тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой платежной системы «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Возврат средств осуществляется в течение пяти дней.