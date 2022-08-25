"В фестивале на Лыбедском бульваре принимают участие свыше 250 модельеров и мастеров из 30 городов и сел России и Белоруссии. На суд зрителей и жюри представляются 50 коллекций одежды, выполненной в технике лоскутного шитья и с использованием лоскутных элементов", — говорится в сообщении.

В программе фестиваля — конкурсное дефиле дизайнеров-любителей и показательные дефиле профессионалов, творческая лаборатория с мастер-классами, встречи профессионалов и любителей швейного дела, а также выставки и ярмарки одежды.