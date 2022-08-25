"В ремесленных и сувенирных рядах — изделия более 130 мастеров Рязанской, Московской, Ярославской, Тамбовской, Нижегородской, Тверской, Волгоградской, Ивановской и Костромской областей, Краснодарского края, а также Донецкой и Луганской народных республик", — отмечает пресс-служба.

На "Лыбеди нарядной" представлены рязанские художественные промыслы — михайловское кружево, скопинская керамика, резьба по дереву из Кадома. Гости могут приобрести авторские кожаные изделия из Рязани и Твери, вязаные и пуховые — из Урюпинска и Мичуринска. Также предлагается кисловодский фарфор, расписные матрешки из Полховского Майдана, богородская резьба, московский художественный войлок, ювелирные изделия из Костромы, авторские и традиционные текстильные куклы, игрушки, обереги, украшения, книги и иконы.

Гости ярмарки могут посетить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству — лоскутному шитью, кружевоплетению на коклюшках, плетению из бересты и лозы, изготовлению традиционных кукол, вязаных игрушек и детских украшений, росписи деревянных и глиняных игрушек, имбирных пряников, росписи натуральными специями, по лепке традиционной глиняной игрушки.

Значимым событием ярмарки в День города Рязани станет создание полотна "Есенинское лоскутное одеяло", в котором сможет принять участие любой желающий.