"В предстоящем низком сезоне авиакомпания сохранит все свои международные направления из Самары, однако сократит частоту рейсов на некоторые из них", — говорится в сообщении.

В Анталию количество рейсов сократится, по сравнению с летним сезоном, с двух до одного в неделю — по вторникам, в Ереван — с четырех до трех в неделю (по вторникам, четвергам и субботам).

Рейсы в Алма-Ату будут осуществляться по субботам, в Стамбул — по средам и воскресеньям.

Полеты будут выполняться на 100-местных Superjet 100.

Уточняется, что Red Wings в предстоящий осенне-зимний период продолжит летать из Самары в Екатеринбург, Нижний Новгород и Тюмень.