Эти деньги, в частности, можно будет израсходовать на создание и развитие пляжей и национальных туристических маршрутов.

Также область выиграла конкурсный отбор на поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных на 2023 год. "Конкурсная комиссия высоко оценила ежегодное событийное мероприятие Kaluga Street Food, которое вошло в десятку лучших", — говорится в сообщении. На развитие фестиваля регион получит 7,8 млн рублей. Средства, в том числе, можно потратить на организацию площадки для мероприятия, оснащение ее оборудованием, размещение анонсов в СМИ.