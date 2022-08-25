"Нам нужно разработать понятные правила, стандарты, инструкции содержания памятников культурного наследия муниципальных и региональных. При этом прописать вплоть до того, в какие сроки проводить осмотр памятников, которые не находятся в постоянном пользовании", — сказал Дрозденко на заседании областного правительства в четверг.

Кроме того, глава региона поручил прописать в документе ответственных за охрану памятника лиц и сроки обхода объектов, находящихся в консервации.

"В срок до 1 декабря правила должны появиться, чтобы успеть до конца года согласовать с надзорными органами", — заключил Дрозденко.

Помимо областного комитета по сохранению культурного наследия, к разработке документа планируется привлечь комитет правового обеспечения, комитет по управлению госимуществом региона, а также областную прокуратуру и следственный комитет.