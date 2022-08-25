Технические решения, которые могут быть реализованы при строительстве автодорог южного кластера, обсуждались на Научно-техническом совете (НТС) госкомпании в четверг.

Результаты транспортного моделирования подтверждают необходимость строительства четырехполосной автомобильной дороги на пяти приоритетных участках: от города Горячий Ключ до села Агой (Туапсинский район — ИФ), а также обходы населенных пунктов — Туапсе, поселка Лазаревское, Адлера, Сочи (третья очередь обхода).

Общая протяженность этих участков, которые предлагается вводить поэтапно до 2035 года включительно, составит более 100 км, отмечается в сообщении.

Согласно поручению президента РФ, госкомпания "Автодор" проработала возможные варианты трассировки дороги в этих районах и основные технические решения. В сентябре они должны быть представлены в правительство РФ.

В мае 2022 года гендиректор ООО "Автодор-Инжиниринг" ("дочка" госкомпании "Автодор") Константин Могильный в ходе форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" сообщал, что "Автодор" разработал технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства скоростной автодороги Горячий Ключ — Адлер. В рамках ТЭО рассматривались два варианта строительства трассы.

"Первый вариант предусматривает маршрут Горячий Ключ — Туапсе — Сочи. Второй вариант, так называемый прибрежный, Горячий Ключ — Джубга — Сочи с выделением трех обходов населенных пунктов: Туапсе, поселок Лазаревское и третьей очереди обхода Сочи. Также рассматривается вариант строительства участка обхода Адлера", — говорил Могильный, отмечая, что второй вариант наиболее приоритетный.

Тогда же отмечалось, что протяженность скоростной автодороги Горячий Ключ — Адлер составит 174,6 км, количество полос движения — от двух до четырех. Прогнозная интенсивность движения к 2040 году составит более 10,5 тыс. автомобилей в сутки.

Существующая в настоящее время дорога Джубга — Сочи (А-147) является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период. Время пути на существующем маршруте составляет от 6 до 14 часов.